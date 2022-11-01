banner21

banner28

banner6

Son Dakika

Olay Gazetesi 36 yaşında

Medya Kulis 01.11.2022, 00:21
Olay Gazetesi 36 yaşında

Cavit Çağlar tarafından kurulan ve 26 Ekim 1987 tarihinden bugüne yayına devam eden Olay Gazetesi, kuruluşunun 36’ıncı yılını kutluyor. Tür­kiye’de yerel medyanın önde gelen kurumların­dan Olay Gazetesi’nin 36’ıncı yaşını kutluyor ve ya­yında emeği geçenlere başarılar diliyoruz.

Yorumlar (0)
3
açık
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18