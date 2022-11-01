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Olay Gazetesi 36 yaşında
Medya Kulis 01.11.2022, 00:21
Cavit Çağlar tarafından kurulan ve 26 Ekim 1987 tarihinden bugüne yayına devam eden Olay Gazetesi, kuruluşunun 36’ıncı yılını kutluyor. Türkiye’de yerel medyanın önde gelen kurumlarından Olay Gazetesi’nin 36’ıncı yaşını kutluyor ve yayında emeği geçenlere başarılar diliyoruz.
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