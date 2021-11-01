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OLAY 35 YAŞINDA

Medya Kulis 01.11.2021, 23:12
OLAY 35 YAŞINDA

Şehrimizin önemli gazetelerinden Olay, 35 yaşında. Kurucusu Cavit Çağlar başta olmak üzere 35 yıl boyunca emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nice yıllara Olay.
 

#Cavit Çağlar
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