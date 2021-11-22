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OKUMALISINIZ!
Medya Kulis 22.11.2021, 23:04
Bursa.com Spor Koordinatörü Tarık Çapçı, sadece Bursaspor’un maç günleri değil hemen her gün ağırlıklı futbol olmak üzere sevdalısı olduğu Bursa şehri ile ilgili de önemli yazılar yazıyor. Tarık Abi son yazılarından bir tanesinde açıldığından beri bir türlü verimli kullanılamayan Bitci Timsah Park’ın nasıl daha verimli kullanılması gerektiğine dair önerilerini yazmış. Okumanızı tavsiye ederim.
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