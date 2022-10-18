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Nuri’den veda ve teşekkür

Medya Kulis 18.10.2022, 00:45 17.10.2022, 19:22
Nuri’den veda ve teşekkür

Bursa Görüş Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nurul­lah Nuri Yavuz gazete ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından du­yurdu. Yavuz vedasında okurlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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