Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 100'üncü yılın bütçesi, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı
Nuri’den veda ve teşekkür
Medya Kulis 18.10.2022, 00:45 17.10.2022, 19:22
Bursa Görüş Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nurullah Nuri Yavuz gazete ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yavuz vedasında okurlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1376'ncı Sayı
Ekim 2022
Eko Haber - 1375'inci Sayı
Ekim 2022