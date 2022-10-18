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Nöbetçi Gazete yayında

Medya Kulis 18.10.2022, 00:43
Nöbetçi Gazete yayında

Yayın Kurulu Başkanlığını Enver Akasoy’un yaptığı Nöbetçi Gazete yayın hayatına merhaba dedi. Enver Akasoy, Lale Akasoy, Onuralp Özalp, Gözde Şahin, Çağla Şahin, Betül Kah­raman Ataş, Nur Hasan ve Eslem Er­sen’den oluşan ekibe yayın hayatında başarılar dileriz.

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