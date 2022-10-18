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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 100'üncü yılın bütçesi, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı
Nöbetçi Gazete yayında
Medya Kulis 18.10.2022, 00:43
Yayın Kurulu Başkanlığını Enver Akasoy’un yaptığı Nöbetçi Gazete yayın hayatına merhaba dedi. Enver Akasoy, Lale Akasoy, Onuralp Özalp, Gözde Şahin, Çağla Şahin, Betül Kahraman Ataş, Nur Hasan ve Eslem Ersen’den oluşan ekibe yayın hayatında başarılar dileriz.
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