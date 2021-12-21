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MUTLU YILLAR
Medya Kulis 21.12.2021, 00:12
En Bursa Genel Yayın Yönetmeni Burak Demirci yeni yaşına merhaba dedi. İş arkadaşlarının doğum günü kutlama jestine teşekkür eden Burak, “Umarım hep birlikte yüzümüzün daha çok güleceği günlere bir yaş daha yaklaşmışımdır” dedi. Bu güzel dileği biz de yineliyoruz. Mutlu yıllar Burak.
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