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MUSA ABİ’YE JEST
Medya Kulis 21.12.2021, 00:13
Gazetemiz yazarı ve İstanbul temsilcisi Musa Alioğlu’na Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından güzel bir jest yapılmış. Karikatür sanatçısı Tamer Küçük, Musa Alioğlu’nun karikatürünü çizerek güzel bir anıya imza atmış.
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