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MUSA ABİ’YE JEST

Medya Kulis 21.12.2021, 00:13
MUSA ABİ’YE JEST

Gazetemiz yazarı ve İstanbul temsilcisi Musa Alioğlu’na Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından güzel bir jest yapılmış. Karikatür sanatçısı Tamer Küçük, Musa Alioğlu’nun karikatürünü çizerek güzel bir anıya imza atmış.
 

#Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
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