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MEDYANIN CİNSİYETÇİ DİLİ

Medya Kulis 22.11.2021, 23:07
MEDYANIN CİNSİYETÇİ DİLİ

Nilüfer Kütüphane Günleri kapsamında düzenlenen ‘Yenisiyle, eskisiyle medyanın cinsiyeti’ başlıklı söyleşiyle medyanın cinsiyetçi dili ve eşitlik ele alındı. Konuşmacılar Burcu Karakaş, Gül Kolaylı, Hale Gönültaş ve Nilay Örnek meslek hayatlarındaki deneyimleri üzerinden medyanın cinsiyetçi dilini ele aldılar.
 

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