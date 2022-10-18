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LÖSEV’den ziyaret

Medya Kulis 18.10.2022, 00:42
LÖSEV’den ziyaret

LÖSEV Bursa Koordinatörü Ertan Çakır, Koordinatör Yardımcısı Aslı Metin Sakarya ve Halkla İlişkiler So­rumlusu Onur Dönmez’i gazete­mizde ağırladık ve gerçekleştirdik- leri faaliyetleri dinledik.

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