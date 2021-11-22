KORSANLA MÜCADELE

Türk futbol paydaşlarına büyük zarar veren korsan yayıncılıkla mücadele edilse de bir türlü istenilen sonuca ulaşılamıyor. Alınan son kararla, internet üzerinden korsan maç yayını yapan sitelere TFF Başkanının kararıyla erişim engeli getirilebilecek. Yeni düzenlemenin amaçlandığı gibi uygulanması halinde internet üzerinden bedava maç izleme dönemi sona erecek.

