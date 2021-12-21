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KEYİFLİ BULUŞMA

Medya Kulis 21.12.2021, 00:10
KEYİFLİ BULUŞMA

Gazeteci Mehmet Gerçeksi, efsane spor spikeri İlker Yasin’le bir araya gelerek anıları yad etti. Mehmet Abi paylaşımında, “Dünya Kupaları, Şampiyonlar Ligi, Derby maçları derken 70 yaşı deviren ‘Genç Delikanlı’ İlker Yasin abimle anıları gözden geçirdik” ifadelerini kullandı.
 

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