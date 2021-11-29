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İYİ Kİ DOĞDUN

Medya Kulis 29.11.2021, 23:40 29.11.2021, 18:00
İYİ Kİ DOĞDUN

Ekohaber TV’nin Genel Yayın Müdürü Güzin Abraş’ın doğum gününü Ekohaber Ailesi olarak hep birlikte kutladık. Çok sevdiğimiz Güzin Ablamıza mutlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz.
 

#GÜZİN ABRAŞ
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