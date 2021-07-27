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İGF, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA
Medya Kulis 27.07.2021, 00:02
İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir ve İGF Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Bursa Koordinatörü ve Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya eşliğinde Cumhurbaşkanı ile görüşen heyet, internet yasası, İGF Haber Ajansı ile ilgili bilgilendirme ve istişarelerde bulundu.
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