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İBRAHİM ABİ’DEN SÖZ

Medya Kulis 01.11.2021, 23:11
İBRAHİM ABİ’DEN SÖZ

Uzun yıllar Yeni Dönem Gazetesi’nde yöneticilik yapan İbrahim Öge, internet medyasına yeni bir portal kazandırdı. Sozbursa.com isimli siteyle yeni bir yolculuğa çıkan İbrahim Abi’ye hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
 

#Yeni Dönem Gazetesi #İbrahim öge
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