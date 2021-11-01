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İBRAHİM ABİ’DEN SÖZ
Medya Kulis 01.11.2021, 23:11
Uzun yıllar Yeni Dönem Gazetesi’nde yöneticilik yapan İbrahim Öge, internet medyasına yeni bir portal kazandırdı. Sozbursa.com isimli siteyle yeni bir yolculuğa çıkan İbrahim Abi’ye hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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