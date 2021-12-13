HİÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından ulusal çapta düzenlenen ve önümüzdeki yıl 9’ncusu sahiplerini bulacak olan ‘Halka İlişkiler Çalışmaları’ ödülleri için başvurular başladı. Açıklamalarda bulunan BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç, “Ana temayı ‘Pandemi İletişimi’ olarak belirledik. Ödül için son başvuru tarihimiz 10 Mart” dedi.

