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Herkes Duysun yayın hayatına başladı
Medya Kulis 27.03.2023, 23:34
Bursa internet gazeteciliği yeni bir yayın daha kazandı. Adin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altundal’ın imtiyaz sahibi olduğu herkesduysun.com haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni Mesut Demir, Genel Müdürlüğünü Nesrin Gülen ve Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini ise Ali Gül üstlendi. Tüm ekibe yayın hayatında başarılar diliyoruz.
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