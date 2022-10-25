Gündem lojistik

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) tarafından düzenlenen “Ekonomi Masası” etkinliğinin bu ayki gündemi lojis­tik oldu. ESA Lojistik Yönetim Kurulu Baş­kanı Erdi Altıntaş ve firma ortağı Yaşarcan Koyuncu, “Değişen Dünya Lojistiğinde Tür­kiye ve Bursa’nın Fırsatları” konusundaki görüşlerini paylaştılar.