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Gündem lojistik

Medya Kulis 25.10.2022, 00:29
Gündem lojistik

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) tarafından düzenlenen “Ekonomi Masası” etkinliğinin bu ayki gündemi lojis­tik oldu. ESA Lojistik Yönetim Kurulu Baş­kanı Erdi Altıntaş ve firma ortağı Yaşarcan Koyuncu, “Değişen Dünya Lojistiğinde Tür­kiye ve Bursa’nın Fırsatları” konusundaki görüşlerini paylaştılar.

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