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Gündem lojistik
Medya Kulis 25.10.2022, 00:29
Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) tarafından düzenlenen “Ekonomi Masası” etkinliğinin bu ayki gündemi lojistik oldu. ESA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş ve firma ortağı Yaşarcan Koyuncu, “Değişen Dünya Lojistiğinde Türkiye ve Bursa’nın Fırsatları” konusundaki görüşlerini paylaştılar.
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