Son Dakika
Güçlü adımlarla 40’a doğru
Medya Kulis 01.11.2021, 23:08
Büyük umut vadederek sektöre genç yaşta adım atan Cüneyt Alkış, yıllara dayanan deneyimiyle, olgunluk döneminin meyvelerini vermeye başladı. Gazeteci ve PR’cı şapkalarını veteran statüsünde taşıyan Alkış, evli, mutlu ve çocuklu bir şekilde emin adımlarla 40’a doğru yürüyor...
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021