Güçlü adımlarla 40’a doğru

Büyük umut vadederek sektöre genç yaşta adım atan Cüneyt Alkış, yıllara dayanan deneyimiyle, olgunluk döneminin meyvelerini vermeye başladı. Gazeteci ve PR’cı şapkalarını veteran statüsünde taşıyan Alkış, evli, mutlu ve çocuklu bir şekilde emin adımlarla 40’a doğru yürüyor...



