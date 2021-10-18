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GELECEĞİN HABERCİLERİ
Medya Kulis 18.10.2021, 23:40
Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yer alan radyo televizyon bölümü öğrencileri, gerçek stüdyolarda, deneyimli meslektaşlarının saha izlenimleriyle geleceğe hazırlanıyorlar. İHA kaynaklı haberde, öğrencilerin haber spikerliği, kamera kullanımı, reji, röportaj gibi dallarda bilgiler aldığına yer verildi. Tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.
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