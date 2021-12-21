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GEÇMİŞ OLSUN

Medya Kulis 21.12.2021, 00:12
GEÇMİŞ OLSUN

Gazeteci arkadaşımız, Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Nuri Yavuz, Covid’e yakalandı. Nuri’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şifalar diliyoruz.
 

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