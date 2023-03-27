Gazetecilerin adaylık yarışı

Ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere 47 gün kala si­yasi partilerde aday hareketliliği hız kazandı. Bursa basınından isimler de milletvekili seçilmek için aday adaylıklarını açıkladı.

Enbursa.com Genel Yayın Yönet­meni Cennet Cankılıç AK Parti’den milletvekili aday adayı olurken, Bursalı gazeteci Müberra Akgün de CHP’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.