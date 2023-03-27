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Gazetecilerin adaylık yarışı
Medya Kulis 27.03.2023, 23:35
Ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere 47 gün kala siyasi partilerde aday hareketliliği hız kazandı. Bursa basınından isimler de milletvekili seçilmek için aday adaylıklarını açıkladı.
Enbursa.com Genel Yayın Yönetmeni Cennet Cankılıç AK Parti’den milletvekili aday adayı olurken, Bursalı gazeteci Müberra Akgün de CHP’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.
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