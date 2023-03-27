banner34

banner6

Son Dakika

Gazetecilerin adaylık yarışı

Medya Kulis 27.03.2023, 23:35
Gazetecilerin adaylık yarışı

Ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere 47 gün kala si­yasi partilerde aday hareketliliği hız kazandı. Bursa basınından isimler de milletvekili seçilmek için aday adaylıklarını açıkladı.

Enbursa.com Genel Yayın Yönet­meni Cennet Cankılıç AK Parti’den milletvekili aday adayı olurken, Bursalı gazeteci Müberra Akgün de CHP’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18