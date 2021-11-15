Son Dakika
GAZETECİLER TRABZON’DA BULUŞTU
Medya Kulis 15.11.2021, 23:14
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 23. Başkanlar Kurulu Trabzon’da gerçekleşti. 81 ilden temsilcilerin katıldığı toplantıda TGK Genel Başkan Nuri Kolaylı, önemli değerlendirmelerde bulundu.
11
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021