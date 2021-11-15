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GAZETECİLER TRABZON’DA BULUŞTU

Medya Kulis 15.11.2021, 23:14
GAZETECİLER TRABZON’DA BULUŞTU

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 23. Başkanlar Kurulu Trabzon’da gerçekleşti. 81 ilden temsilcilerin katıldığı toplantıda TGK Genel Başkan Nuri Kolaylı, önemli değerlendirmelerde bulundu.
 

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