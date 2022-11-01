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Eşref sözü muhtarlara veriyor

Medya Kulis 01.11.2022, 00:24
Eşref sözü muhtarlara veriyor

BPR İletişim Danışmanlığı Medya İlişki­leri Sorumlusu ve Yerelyonetim.com.tr edi­törü Eşref Aydemir YouTube’da yeni prog­rama başladı. Yerel Yönetim kanalında ‘Söz Muhtarlarda’ isimli program ile sözü muhtarlara veren Eşref, mahallelerin nab­zını tutuyor.

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