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Eşref sözü muhtarlara veriyor
Medya Kulis 01.11.2022, 00:24
BPR İletişim Danışmanlığı Medya İlişkileri Sorumlusu ve Yerelyonetim.com.tr editörü Eşref Aydemir YouTube’da yeni programa başladı. Yerel Yönetim kanalında ‘Söz Muhtarlarda’ isimli program ile sözü muhtarlara veren Eşref, mahallelerin nabzını tutuyor.
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