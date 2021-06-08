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ESKİ DOSTLAR BULUŞTU
Medya Kulis 08.06.2021, 00:32
Olay Medya’dan eski dostlar buluştu. Bursaduysun.com sahibi gazeteci büyüğümüz Enver Akasoy’a ziyaretler sürüyor. Sosyal TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Enhar Güneş ve Haber Merkezi’nden Bülent Malçok önceki günlerde Enver Abi’yi ziyaret ettiler. Bursa Duysun Haber Editorü Ali Tolun’un fotoğrafladığı bu güzel ziyareti Enver Abi de ‘Bizde rekabet olmaz dayanışma vardır’ sözleriyle paylaştı.
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