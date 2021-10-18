ESKİ DOSTLAR BULUŞTU

Bursaspor üst liglerde başarılı olduğu dönemde kamplarında bile çok sayıda basın mensubu yer alırdı. Yıllar geçtikçe, pek çok nedenle sayılar eksildi, spor gazetecileri başka mesleklere, başka kurumlara yöneldi. Aralarından hala devam edenler de var. Bir dönem Bursaspor’un peşinden gece gündüz koşturan Emre Koşak, Erkan Sağlık, Cevdet Altınel ile hala spor medyasında görev yapan Süha Gürsoy, Barış Yalım ve Bircan Örsel ile bir araya geldi. Kadro şampiyonlar ligi gibi :)

