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ENVER ABİ’DEN TEŞEKKÜR
Medya Kulis 15.11.2021, 23:10
Yaklaşık 5 ay önce Yeni Dönem Gazetesi Genel Müdürlüğü görevine başlayan Enver Akasoy, 5 ayı değerlendirdi. Bu 5 ayın çok iyi geçtiğini, mutluluk ve huzur ortamının oluşturduğu enerjinin gazeteye yansıdığını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür eden detaylı bir paylaşım yaptı.
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