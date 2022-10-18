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En enerjik turnuva başlıyor

Medya Kulis 18.10.2022, 00:44
En enerjik turnuva başlıyor

Bursa’nın en enerjik turnuvasına gün­ler kaldı. Uludağ Elektrik’in basın men­suplarına yönelik düzenlediği Bowling Turnuvası 27 Ekim’de Korupark AVM Bowling Salonu’nda gerçekleştirecek. Tur­nuvaya son başvuru tarihi ise 21 Ekim.

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