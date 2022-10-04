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EKONOMİ MASASININ GÜNDEMİ ELEKTRİK

Medya Kulis 04.10.2022, 00:21
EKONOMİ MASASININ GÜNDEMİ ELEKTRİK

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) tarafından organize edilen “Ekonomi Masası” etkinliğinde endüstriyel elektrik ve yenilenebilir enerji konuşuldu. BEGD üyeleri, LimaDEM Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber’in ev sahipliğinde endüstriyel elektrik özelinde, enerji sektörünün geleceği ve Bursa’da sektörde yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

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