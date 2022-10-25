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Donat ve Bursalı Bursalı gençlerle buluştu
Medya Kulis 25.10.2022, 00:27
Söyleşi ve imza programı için Bursa’ya gelen Türk basınının usta isimlerinden Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı, Osmangazili gençlerle buluştu. Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gençlerin sorularını cevaplayan Donat ve Bursalı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni de gezdi.
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