Donat ve Bursalı Bursalı gençlerle buluştu

Söyleşi ve imza programı için Bursa’ya gelen Türk basınının usta isim­lerinden Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı, Osmangazili genç­lerle buluştu. Uluslararası Murad Hüdavendi­gar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gençlerin sorularını cevaplayan Donat ve Bursalı, Os­mangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni de gezdi.