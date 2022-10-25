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Donat ve Bursalı Bursalı gençlerle buluştu

Medya Kulis 25.10.2022, 00:27
Donat ve Bursalı Bursalı gençlerle buluştu

Söyleşi ve imza programı için Bursa’ya gelen Türk basınının usta isim­lerinden Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı, Osmangazili genç­lerle buluştu. Uluslararası Murad Hüdavendi­gar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gençlerin sorularını cevaplayan Donat ve Bursalı, Os­mangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni de gezdi.

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