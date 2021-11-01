CANSEL’DEN BİLGİ PAYLAŞIMI

Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Cansel Oruç, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler alan öğrencileri ile bir araya geldi. Cansel, halkla ilişkiler ve iletişim konularıyla ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

