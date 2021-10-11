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Bursadabugün’de bir ayrılık ve görev değişikliği

Medya Kulis 11.10.2021, 23:50
Bursadabugün’de bir ayrılık ve görev değişikliği

Yaman Kaya çeşitli kademelerde yaklaşık 7 yıl görev yaptığı Bursadabugün’den ayrıldı. Yaman’ın ayrılığının ardından Bursadabugün’de köşe yazarlığı ve program sunuculuğu yapan tecrübeli isim Aysın Komitgan, Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.  Aysın Komitgan’a görevindebaşarlar diliyoruz. 
 

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