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Bursadabugün’de bir ayrılık ve görev değişikliği
Medya Kulis 11.10.2021, 23:50
Yaman Kaya çeşitli kademelerde yaklaşık 7 yıl görev yaptığı Bursadabugün’den ayrıldı. Yaman’ın ayrılığının ardından Bursadabugün’de köşe yazarlığı ve program sunuculuğu yapan tecrübeli isim Aysın Komitgan, Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Aysın Komitgan’a görevindebaşarlar diliyoruz.
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