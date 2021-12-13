BURSA VE PANDEMİ

Bursa Araştırmalar Vakfı’nın Vakıf Başkanı Zafer Yıldız, Genel Yayın Yönetmeni Hacı Tonak, Yazı İşleri Müdürü Turgut Özkan ve değerli isimlerden oluşan yayın kurulu ile yılda iki kez yayınlanan yayını Bursa Defteri’nin Temmuz Aralık 2021’i kapsayan 43. sayısı Bursa ve Pandemi kapağıyla çıktı. Emeği geçenleri kutluyoruz.

