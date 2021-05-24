BURSA DEFTERİ YENİDEN

Bursa Araştırmalar Vakfı, çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu. Böylece Vakfın yayını olan Bursa Defteri de yılda iki kez yeniden yayımlanmaya başlayacak. Vakıf Başkanı Zafer Yıldız, Genel Yayın Yönetmeni Hacı Tonak, Yazı İşleri Müdürü Turgut Özkan ve değerli isimlerden oluşan Yayın Kurulu ile Bursa Defteri, kent belleğini gelecek kuşaklara aktarma adına önemli bir işlevi yerine getirmeye devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun.

