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Bursa basını neye ilgi duyar?
Medya Kulis 25.10.2022, 00:28
Bursa’daki organizasyonların basın katılımlarında farklı tablolarla karşılaşıyoruz. Örneğin; organizasyonun konusu “yemek şenliği” olunca oldukça yoğun bir gazeteci katılımı gerçekleşirken, ulusal ölçekteki konuşmacıların katıldığı genel veya sektörel bazlı etkinliklere katılan gazetecilerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu manzara karışışında insanın aklına şöyle bir soru geliyor: Bursa basınının ilgisini daha çok ne çekiyor; içerik mi, magazin mi?
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