Bursa basını neye ilgi duyar?

Bursa’daki organizasyonların basın katılımla­rında farklı tablolarla karşılaşıyoruz. Örneğin; organizasyonun konusu “yemek şenliği” olunca oldukça yoğun bir gazeteci katılımı gerçekleşir­ken, ulusal ölçekteki konuşmacıların katıldığı genel veya sektörel bazlı etkinliklere katılan ga­zetecilerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmi­yor. Bu manzara karışışında insanın aklına şöyle bir soru geliyor: Bursa basınının ilgisini daha çok ne çekiyor; içerik mi, magazin mi?