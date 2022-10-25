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Bursa basını neye ilgi duyar?

Medya Kulis 25.10.2022, 00:28
Bursa basını neye ilgi duyar?

Bursa’daki organizasyonların basın katılımla­rında farklı tablolarla karşılaşıyoruz. Örneğin; organizasyonun konusu “yemek şenliği” olunca oldukça yoğun bir gazeteci katılımı gerçekleşir­ken, ulusal ölçekteki konuşmacıların katıldığı genel veya sektörel bazlı etkinliklere katılan ga­zetecilerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmi­yor. Bu manzara karışışında insanın aklına şöyle bir soru geliyor: Bursa basınının ilgisini daha çok ne çekiyor; içerik mi, magazin mi?

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