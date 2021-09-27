Bowling turnuvasındakazanan Anadolu Ajansı

Limak Uludağ Enerji’nin “Bursa’nın En Enerjik Turnuvası” sloganıyla bu yıl 2’ncisini düzenlediği Basın Mensupları Bowling Turnuvası’nda rekabet ve eğlence bir arada yaşandı.

38 takımın dereceye girmek için tüm hünerlerini sergilediği turnuvanın sonunda gülen taraf ise Anadolu Ajansı oldu. İhlas Haber Ajansı’nın ikinci tamamladığı turnuvada bursayadairhersey.com ise üçüncü oldu. Kadriye Öncü Pakten ve Özgür Ekinci de başarılı atışlarıyla turnuvanın en skorer kadın ve erkek oyuncusu oldu. Dereceye girenleri ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

