BİR AYRILIK

Gazeteci büyüğümüz Mehmet Ali Ekmekçi, Bursada Bugün’den ayrıldı. Mehmet Ali abi ayrılığı şu notuyla paylaştı. “25 Haziran 2018'de başlayan Bursada Bugün maceram 31 Ağustos 2021'de son buldu. Süreçte birlikte çalıştığım ve ismini sayamayacağım kıymetli birçok kişiye teşekkürü borç biliyorum. Nice mutlu yayınlarla birlikte olduğumuz tüm konuklara, efsane olan Timsah Saati programını ödülle taçlandıran siz kıymetli seyircilere de sonsuz saygı ve selamlar. Yolumuz açık olsun.”

