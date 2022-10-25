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BHİD’den Burkay’a ziyaret

Medya Kulis 25.10.2022, 00:24 24.10.2022, 20:10
BHİD’den Burkay’a ziyaret

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sena Er, Özgecan Demirtaş, Metin Bay­kal ve Kadriye Pakten, Bursa Ticaret ve Sanayi (BTSO) seçimlerinin ardından yeniden göreve seçilen Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkan’ı Ali Uğur’u makamında ziya­ret ederek, yeni dönem için tebriklerini iletti.

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