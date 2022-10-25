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BHİD’den Burkay’a ziyaret
Medya Kulis 25.10.2022, 00:24 24.10.2022, 20:10
Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sena Er, Özgecan Demirtaş, Metin Baykal ve Kadriye Pakten, Bursa Ticaret ve Sanayi (BTSO) seçimlerinin ardından yeniden göreve seçilen Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkan’ı Ali Uğur’u makamında ziyaret ederek, yeni dönem için tebriklerini iletti.
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