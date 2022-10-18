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BHİD Ankara’da

Medya Kulis 18.10.2022, 00:41
BHİD Ankara’da

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Başkanı Cansel Oruç ve Yöne­tim Kurulu Üyeleri, Türkiye Halkla İliş­kiler Derneği’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, da­vetli olarak Ankara’ya gitti.

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