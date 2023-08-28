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BGC’den Vali Demirtaş’a ziyaret

Medya Kulis 28.08.2023, 16:34
BGC’den Vali Demirtaş’a ziyaret

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC İcra Kurulu, Bursa’ya yeni atanan Vali Mahmut Demirtaş’ı maka­mında ziyaret etti. Ziyarete Bursa Gazeteci­ler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın yanı sıra Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan Yar­dımcıları İhsan Altıkardeş ve Hakan Işık­kent, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez ve Genel Sekreter Sinan Tunç katıldı.

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