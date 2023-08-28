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BGC’den Vali Demirtaş’a ziyaret
Medya Kulis 28.08.2023, 16:34
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC İcra Kurulu, Bursa’ya yeni atanan Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın yanı sıra Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan Yardımcıları İhsan Altıkardeş ve Hakan Işıkkent, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez ve Genel Sekreter Sinan Tunç katıldı.
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