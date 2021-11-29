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BGC’DEN ÖNEMLİ HAMLE

Medya Kulis 29.11.2021, 23:33
BGC’DEN ÖNEMLİ HAMLE

Harika görüntülerle haberlere büyük zenginlik katan drone kameralarla ilgili Bursa Gazeteciler Cemiyeti önemli bir adım attı. BGC, drone kullanmak isteyen amatörler için, ücretsiz drone kullanımı lisans sertifikası alma hakkı tanıdı. 30 Kasım itibariyle dolan bu süre zarfında sertifika almak isteyenler BGC’ye başvurdu. Tebrikler BGC.
 

#Bursa Gazeteciler Cemiyeti #BGC
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