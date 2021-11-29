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BGC’DEN ÖNEMLİ HAMLE
Medya Kulis 29.11.2021, 23:33
Harika görüntülerle haberlere büyük zenginlik katan drone kameralarla ilgili Bursa Gazeteciler Cemiyeti önemli bir adım attı. BGC, drone kullanmak isteyen amatörler için, ücretsiz drone kullanımı lisans sertifikası alma hakkı tanıdı. 30 Kasım itibariyle dolan bu süre zarfında sertifika almak isteyenler BGC’ye başvurdu. Tebrikler BGC.
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