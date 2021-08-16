BGC’DEN İNDİRİM HİZMETİ

Bursa Gazeteciler Cemiyeti, pek çok sektörde hizmet veren kurumlarla anlaşma yaparak üyelerine ve birinci derece yakınlarına indirim sağlamaya devam ediyor. 15 sağlık kuruluşu ve 4 özel eğitim kurumundan belli oranlarda indirim sağlayan BGC’ye teşekkür ediyoruz.

İndirim yapan firmalara http://bgc.org.tr/haber/uyelerimize-indirim-yapan-firmalar.html linkinden ulaşabilirsiniz.

