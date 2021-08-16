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BGC’DEN İNDİRİM HİZMETİ
Medya Kulis 16.08.2021, 23:22
Bursa Gazeteciler Cemiyeti, pek çok sektörde hizmet veren kurumlarla anlaşma yaparak üyelerine ve birinci derece yakınlarına indirim sağlamaya devam ediyor. 15 sağlık kuruluşu ve 4 özel eğitim kurumundan belli oranlarda indirim sağlayan BGC’ye teşekkür ediyoruz.
İndirim yapan firmalara http://bgc.org.tr/haber/uyelerimize-indirim-yapan-firmalar.html linkinden ulaşabilirsiniz.
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