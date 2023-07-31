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BGC ödülleri sahiplerini buldu
Medya Kulis 31.07.2023, 16:33
Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen BGC Başarı Ödülleri Yarışmasında dereceye giren basın mensuplarının ödülleri, Basın Dayanışma Günü olan 24 Temmuz akşamı BGC Nilüfer Sahnesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın ekonomi haberi ödülü Ekohaber’de Semih Aydın ve Göksel Başaran imzasıyla yayınlanan “Sanayiciyi enerji çarpıyor” başlıklı haber oldu.
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