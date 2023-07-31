BGC ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından ge­leneksel olarak organize edilen BGC Başarı Ödülleri Yarışmasında dereceye giren basın mensuplarının ödülleri, Basın Dayanışma Günü olan 24 Temmuz akşamı BGC Nilüfer Sahnesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın ekonomi haberi ödülü Ekoha­ber’de Semih Aydın ve Göksel Başaran imza­sıyla yayınlanan “Sanayiciyi enerji çarpıyor” başlıklı haber oldu.