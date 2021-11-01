BEKLENEN RÖPORTAJ

Bursa.com’da çalıştıktan sonra yoluna bireysel olarak devam eden ve dijitale güzel içerikler üreten Muhammet Ali Özdemir, Bursaspor’un şampiyon kadrosunda yer alan İvan Ergiç ile Sırbistan’da röportaj gerçekleştirdi. Yakında yayınlanacak fotoğrafı merakla bekliyoruz.

