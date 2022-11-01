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Baba ve oğuldan birlikte kutlama
Medya Kulis 01.11.2022, 00:22
Alpiş Holding Kurumsal İletişim Sorumlusu kıymetli dostum Cüneyt Alkış ve birircik oğlu Çınar Ege yeni yaşlarınra. Baba ve oğul doğum günlerini birlikte kutladılar. Cüneyt’e, eşi Mihriban’a ve Çınar Ege’ye birlikte mutlu bir yaşam diliyorum. (Yaşlanıyorsun Cüneyt)
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