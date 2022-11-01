Baba ve oğuldan birlikte kutlama

Alpiş Holding Ku­rumsal İletişim So­rumlusu kıymetli dostum Cüneyt Alkış ve birircik oğlu Çınar Ege yeni yaşlarınra. Baba ve oğul doğum günlerini birlikte kutladılar. Cüneyt’e, eşi Mihriban’a ve Çınar Ege’ye birlikte mutlu bir yaşam dili­yorum. (Yaşlanıyorsun Cüneyt)