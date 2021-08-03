Alkışlar Küçükkaya’ya

Gazeteci Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etti. Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un kendisine sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması yönünde istekte bulunduğunu söyledi. Küçükkaya, bu istek karşısında tavrını çalışma arkadaşları ve sendikadan yana aldığını belirterek, “27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyetten, 3 yıldır yürüttüğüm genel yayın yönetmenliği görevimden istifa ediyorum” dedi.