UEDAŞ duyurdu! Bursa'da birçok yerde kesinti olacak
UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Bursa’da birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Bursa’da birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:
2.08.2021
2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 15:30 saatleri arasında BURSA, YALOVA ili, ORHANGAZİ, GEMLİK, ALTINOVA ilçe, HAMZALI, ÇELTİKÇİ, HÜRRİYET, ÖRNEKKÖY, MURADİYE, FINDIKLI, TEKKE, YENİKÖY, CİHANKÖY, FATİH, YENİGÜRLE, GEDELEK, CİHATLI, SERMAYECİK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, GEMİÇ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, GEMİÇ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, ÇAĞRIŞAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, NARLICA, GEMİÇ, YENİGÜRLE, GÜRLE, AKHAREM, SÖLÖZ, DUTLUCA, YENİSÖLÖZ, KARSAK, GEDELEK, PAŞAPINAR, ÇELTİKÇİ, GÖLYAKA, HECELER, BAYIRKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÜMÜŞTEPE, ÇAMLICA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 12:00 - 13:30 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, DUMLUPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KURŞUNLU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, TOPRAKOCAK, KAVAKLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÇARDAKBELEN, DÖLLÜK, ÇAVUŞ, KARAORMAN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ALİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK FATİH SULTAN MEHMET, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AKPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AKPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 19:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DÜRDANE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SEÇ, SELÇUKGAZİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 10:30 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, NARLIDERE, AĞLAŞAN, NÜZHETİYE, DUDAKLI, KAYACIK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3.08.2021
3 Ağustos Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, ÇAĞRIŞAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 09:30 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA, NİLÜFER ilçe, ÇAMLIK, EMİRLERYENİCESİ, ÇINARLI, ESENCE, YAMAN, ÇAYÖNÜ, YÖRÜKYENİCESİ, TİRİLYE, HANÇERLİ, MESUDİYE, SÖĞÜTPINAR, EĞERCE, YALIÇİFTLİK, BADIRGA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 05:00 - 06:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞOSB, İSTİKLAL, KURTULUŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞOSB, İSTİKLAL, KURTULUŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 06:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞOSB, KURTULUŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÖRÜKLE, DUMLUPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÖRÜKLE, DUMLUPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 09:30 - 14:30 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, KAYAPA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 09:30 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, SÖYLEMİŞ, KARACAAHMET, KARASIL, AYAZ, AKÇAPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, FEVZİDEDE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÖMERALTI, ÇİVİLİÇAM mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK FATİH SULTAN MEHMET, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ALİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 13:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK FATİH SULTAN MEHMET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
3 Ağustos Salı günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALEMDAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
4.08.2021
4 Ağustos Çarşamba günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, HASKÖY, MÜRSEL, ÜLKÜ, DEDEKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
4 Ağustos Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÖRÜKLE, DUMLUPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
4 Ağustos Çarşamba günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
4 Ağustos Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
4 Ağustos Çarşamba günü 05:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YUNUSELİ, ADALET, MEHMET AKİF, İSTİKLAL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
4 Ağustos Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, HAMİTLER, AKPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
4 Ağustos Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ALİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.