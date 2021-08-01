UEDAŞ duyurdu! Bursa'da birçok yerde kesinti olacak

UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Bursa’da birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:

2.08.2021

2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 15:30 saatleri arasında BURSA, YALOVA ili, ORHANGAZİ, GEMLİK, ALTINOVA ilçe, HAMZALI, ÇELTİKÇİ, HÜRRİYET, ÖRNEKKÖY, MURADİYE, FINDIKLI, TEKKE, YENİKÖY, CİHANKÖY, FATİH, YENİGÜRLE, GEDELEK, CİHATLI, SERMAYECİK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, GEMİÇ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, GEMİÇ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, ÇAĞRIŞAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, NARLICA, GEMİÇ, YENİGÜRLE, GÜRLE, AKHAREM, SÖLÖZ, DUTLUCA, YENİSÖLÖZ, KARSAK, GEDELEK, PAŞAPINAR, ÇELTİKÇİ, GÖLYAKA, HECELER, BAYIRKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÜMÜŞTEPE, ÇAMLICA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 12:00 - 13:30 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, DUMLUPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KURŞUNLU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, TOPRAKOCAK, KAVAKLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÇARDAKBELEN, DÖLLÜK, ÇAVUŞ, KARAORMAN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ALİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK FATİH SULTAN MEHMET, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AKPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AKPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 19:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DÜRDANE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SEÇ, SELÇUKGAZİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 10:30 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, NARLIDERE, AĞLAŞAN, NÜZHETİYE, DUDAKLI, KAYACIK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3.08.2021

3 Ağustos Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, ÇAĞRIŞAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:30 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA, NİLÜFER ilçe, ÇAMLIK, EMİRLERYENİCESİ, ÇINARLI, ESENCE, YAMAN, ÇAYÖNÜ, YÖRÜKYENİCESİ, TİRİLYE, HANÇERLİ, MESUDİYE, SÖĞÜTPINAR, EĞERCE, YALIÇİFTLİK, BADIRGA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 05:00 - 06:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞOSB, İSTİKLAL, KURTULUŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞOSB, İSTİKLAL, KURTULUŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 06:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞOSB, KURTULUŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÖRÜKLE, DUMLUPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÖRÜKLE, DUMLUPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:30 - 14:30 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, KAYAPA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:30 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, SÖYLEMİŞ, KARACAAHMET, KARASIL, AYAZ, AKÇAPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, FEVZİDEDE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÖMERALTI, ÇİVİLİÇAM mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK FATİH SULTAN MEHMET, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ALİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 13:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK FATİH SULTAN MEHMET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALEMDAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4.08.2021

4 Ağustos Çarşamba günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, HASKÖY, MÜRSEL, ÜLKÜ, DEDEKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Ağustos Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, GÖRÜKLE, DUMLUPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Ağustos Çarşamba günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Ağustos Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Ağustos Çarşamba günü 05:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YUNUSELİ, ADALET, MEHMET AKİF, İSTİKLAL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Ağustos Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, HAMİTLER, AKPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

4 Ağustos Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ALİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.