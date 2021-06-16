Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Bursa Şubesi genel kurula hazırlanıyor

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi SUAM Mürüvvet Baş Toplantı Salonu’nda 30 Haziran saat 12.00’de düzenleyeceği Genel Kurul için hazırlıklarını tamamlandı.

Yönetim kurulu faaliyet ve hesapları ile denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı görüşülüp ibraya sunulacağı Genel Kurul’da, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Bursa Şubesi’nin yeni yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri de seçilecek.

Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 7 Temmuz tarihinde aynı saat ve yerde ikinci toplantı gerçekleştirilecek.