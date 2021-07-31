RUMELİSİAD’dan fidan kampanyasına destek

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek önemli bir adım attı.

Toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda RUMELİSİAD, Türkiye’nin pek çok yerinde çıkan yangınlar sonucu zarar gören ormanlarımıza yeniden hayat vermek için fidan bağışı seferberliği başlattı. Kampanyaya 1 günde 6.000 fidan bağışı yapıldı. Toplamda da 10.000 fidan bağışı yapılacak.

Söz konusu ağaç dikim kampanyası için tüm vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına destek çağrısında bulunan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, “Ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında yangınlar meydana geldi. Ormanlarımız yandı ve onlarla birlikte bizim de içimiz kül oldu. Yangında zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılmasına destek olmak için üyelerimizin katılımıyla TEMA Vakfı’na bağış desteğinde bulunuyoruz. Cennet vatanımıza nefes olmak için ormanlarımız için geleceğimiz için birlik olma vakti. Bu noktada, hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Doğamızı birlikte yeniden yeşertelim, yaralarımızı birlikte saralım” dedi.

Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak istediklerini söyleyen Zarif Alp, şöyle devam etti: “Biz RUMELİSİAD olarak, toplumu ve doğayı ilgilendiren sosyal sorumluluk çalışmalarına çok önem veriyor ve bu çerçevede, toplum ile bütünleşip hepimizi ilgilendiren ortak bir noktada buluşuyoruz. İçerisinde bulunduğumuz doğa ve çevre hepimizin. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Geleceğimize katkı sağlayacak bu tür desteklerin çığ gibi büyümesi gerekiyor. Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz. Bu vesileyle, yaşanan yangınlar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, yangınların söndürülmesi için seferber olan tüm ekiplere de kolaylıklar diliyoruz” dedi.