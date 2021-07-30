MÜSİAD Kosova heyetini ağırladı

Dernek merkezine gerçekleşen ziyarete, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç katıldı.

Kosova’daki ticaret imkanları ile yatırım yapılabilecek sektörlerin masaya yatırıldığı ziyarettin açılışında konuşan Başkan Nihat Alpay, MÜSİAD’ın iş insanlarından oluşan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, Kosova ile Türkiye’nin arasındaki ticaretin daha fazla gelişmesine katkı sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

MÜSİAD olarak gelecek dönemlerde ticaretin gelişmesi ve beraberlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için seyahat organize edebileceklerini söyleyen Başkan Alpay sözlerini şöyle sürdürdü, “Biz MÜSİAD Bursa ailesi olarak Kosova’dan gelen heyeti ailemizden sayıyoruz. Türkiye ve Kosova arasındaki ticari ilişkilerin giderek artacağı inancındayım. Kosova’daki iş imkânları ve genel konular hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı Bakan Fikrim Damka’ya ile Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç’e teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRK YATIRIMCILARINA ÇAĞRI

MÜSİAD üyelerini ve Türk iş insanlarını Kosova’ya yatırım yapmaya çağıran Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da, “MÜSİAD Bursa üyelerinin özelinde tüm yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz. Türk yatırımcıları Kosova’ya yatırım yapmasını önemsiyoruz. Kosova’da bankacılık, enerji ve daha pek çok sektörde faaliyet gösteren çok sayıda Türk yatırımcıları mevcut. Bizim yegane amacımız Türk iş insanlarının bölgemize yatırım yapmasının önünü açmaktır. MÜSİAD’ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz, kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“TÜRK İŞ İNSANLARINA KOLAYLIK SAĞLAMAYA HAZIRIZ”

Ziyarette söz alan Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ise Kosova’yı bir üretim merkezi olarak iş insanlarının düşünmesi gerektiğine vurgu yaparak, Mamuşa Belediyesi olarak yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarının altını çizdi. Başkan Krasniç sözlerine şöyle devam etti, “Türkiye’nin güçlü olması bizim güçlü olmamız, bizim güçlü olmamız da Türkiye’nin güçlü olması demektir. Karşılıklı daha çok ticaret yapmalıyız. Bağlarımızı daha da güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.