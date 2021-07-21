MÜSİAD Bursa ailesi bayramlaştı

MÜSİAD Bursa Şubesi’nin Kültürpark içerisinde bulunan dernek merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, AK Parti İl Yöneticisi Kemal Ermiş başta olmak üzere çok sayıda MÜSİAD Bursa üyesi iş insanı katıldı.

Bayramlaşma töreninin açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, yüz yüze bayramlaşmayı çok özlediklerine vurgu yaptı. Başkan Alpay, “Bayramların aile ve manevi bağlarımızın daha da pekiştiği güçlendiği özel zamanlardır. Çok şükür yine bir aradayız. Zor bir zamandan geçtik, önümüzdeki günlerin daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Ekonomi açısından dünyadaki diğer ülkelerden pozitif ayrışan ülkemizin gelecek dönemi daha iyi olacaktır” dedi.

“MÜSİAD’ın varlığı bu ülke için çok önemli”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, herkesin bayramı tebrik ederek şunları söyledi: “MÜSİAD’a geldiğimizde mutlu oluyoruz. Buradan başımız dik, ayaklarımız yere basarak ayrılıyoruz. MÜSİAD’ın varlığı bu ülke için çok önemli. Zor bir süreç geçirdik ama hiçbir zaman yeise kapılmadık. Bundan sonraki süreç çok daha iyi olacaktır. Özellikle turizm ve hizmet sektöründe önemli bir canlanma bekliyoruz.”

“Yarınlarımız, bugünlerden çok daha iyi olacak”

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise birlik beraberlik vurgusu yaparken, zor bir sürecin ardından gelecek adına umutlu olduklarını belirtti. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de, önümüzdeki süreçte güçlü Türkiye için hep birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bayramlaşmanın lezzetini ve hazzını hep birlikte yaşamaktan çok mutluyuz. Zor bir süreçten geçtik çok şükür bu zorluklar bir bir aşılıyor. Yarınlarımız, bugünlerden çok daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Yıldırım’lı hemşerilerimizle dayanışma ruhuyla birlikte olduk. Rabbim birlik beraberliğimizi daim kılsın” diye konuştu